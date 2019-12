Hannah von Schroeders Gedanken zur Adventszeit

Montag, 09. Dezember 2019

Flügel hat er, federleichte, fliegt lautlos durch das große Glasfenster hindurch, lässt sich nieder, setzt sich neben sie, ohne zu fragen, lächelt sie an, nimmt ihre Tasse und trinkt von ihrem Cappuccino. Sie ist verwirrt, aber findet es erstaunlicherweise voll ok. Keiner der anderen Kaffeehausbesucher scheint Notiz davon zu nehmen. "Träum ich? Spinn ich?", fragt sie sich. "Wer ist das überhaupt? Und warum ist mir das nicht unangenehm, dass sich eine Gestalt mit Flügeln ungefragt neben mich setzt und aus meiner Tasse trinkt?! Und warum ist es plötzlich so hell hier?" Er grinst und flüstert ihr ins Ohr: "Ich weiß etwas, das du noch nicht weißt. Es ist etwas sehr Schönes!" Die Espressomaschine zischt, der Kellner klopft, nein knallt den Kaffeesatz aus dem Siebträger in die Schublade. Und in Marias Bauch fängt etwas an zu kribbeln. Ihre Angst ist plötzlich weg. Der Engel lässt eine Feder zurück und geht. Er verlässt das Café durch die Eingangstüre, als sei es das Normalste der Welt, dass Engel durch das geschlossene Fenster in Räume hineinfliegen und durch Türen wieder hinausgehen. Maria wird noch eine ganze Weile sitzen bleiben, sehr langsam ihren Cappuccino austrinken, und Gewissheit wird sich einstellen: "In mir ist Gott! Ich warte auf seine Geburt!"

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text