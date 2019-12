Margarete Dvorak Gedanken zur Adventszeit

Samstag, 07. Dezember 2019

Wir kommen nackt und schutzlos auf die Welt. Also heißt es Vorkehrungen treffen, um Verletzungen und Schädigungen zu vermeiden: Ein weiches Lammfell in die Wiege, ein Mützchen auf den Kopf, ein kuscheliger Strampler und jede Menge Nähe. Später folgen Türgitter und Steckdosensicherung, dann Knieschoner und Sturzhelm. Trotz aller Vorkehrungen gehören Verletzungen zu unserem Leben. Wir bleiben davon nicht verschont. Nur wer hinfällt, kann Laufen lernen. Wunden tun weh. Deshalb schützen wir offene Wunden, auch vor den Blicken anderer. Es ist schon schwer genug, die eigenen wunden Stellen anzuschauen. Das verlangt Mut. Noch mehr Mut verlangt es, sich bewusst verletzlich zu zeigen: Zu einer Schwäche stehen, einen Fehler zugeben, nicht perfekt zu sein. Wer dies tut, muss mit mächtigen Gegnern in den Ring steigen, mit der Angst und der Scham. Er muss damit rechnen, dass er sich blamiert, dass er verlacht, bloßgestellt, verhöhnt und - wenn es ganz schlimm kommt - sogar ausgegrenzt wird. Wer das alles in Kauf nimmt, macht oft wunderbare Erfahrungen: Er wird wegen seines Mutes bewundert, er wird wegen seiner unperfekten Art zum Sympathieträger, er nimmt anderen den Druck und macht alles ein bisschen leichter und lebendiger. Ich ahne, warum Gott es wagt, als verletzliches, schutzloses Kind in die Welt zu kommen.

Margarete Dvorak / unveröffentlichter Text