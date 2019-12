Margarete Dvorak Gedanken zur Adventszeit

Freitag, 06. Dezember 2019

Wenn er im Kindergarten vor mir stand, groß und mächtig, in seinem roten Gewand mit der Bischofsmütze und dem Stab, war ich sicher: Das ist der richtige Nikolaus! Als älteres Schulkind wollte ich einfach nur wissen, wer in diesem Jahr hinter der Verkleidung steckt. Später interessierte mich, wer Nikolaus eigentlich war. Er war im vierten Jahrhundert der Bischof von Myra in Kleinasien und wird als Heiliger verehrt. Im Mittelalter war er der Bringer der Geschenke, zur Zeit Luthers die Konkurrenz zum Christkind und später zusammen mit Knecht Ruprecht der Erziehungshelfer in den Familien. Erstaunlich ist, dass er über all dem 1500 Jahre alt wurde und offensichtlich seinen Zauber nicht verloren hat. Vielleicht, weil man immer noch nicht genau weiß, was wirklich in ihm steckt. Das verrät eine uralte Legende über ihn: In der Nachbarschaft des Nikolaus wohnt ein verarmter Witwer mit seinen drei Töchtern. Als Nikolaus von seiner Not erfährt, wirft er dreimal nachts unerkannt einen Klumpen Gold durchs offene Fenster, für jede Tochter einen. Nikolaus hilft - nicht, weil er muss, sondern weil für ihn Nächstenliebe selbstverständlich ist. Es gibt zu allen Zeiten Menschen, die selbstlos helfen und dabei in der Öffentlichkeit nicht genannt werden wollen. Sie sind so gut verkleidet, dass man sie gar nicht als Nikolaus erkennt.

Margarete Dvorak / unveröffentlichter Text