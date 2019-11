Klaus Koziol Gedanken zum Tag

Samstag, 23. November 2019

Ist die für den einzelnen Menschen passende Lebensform gefunden, dann hat dieser Mensch mit seiner Lebensform auch die Deutungshoheit über seine Alltagssituationen. Das zu sehen und das anzuwenden ist doch das Entscheidende im Leben: Wie bewerte ich eine konkrete Situation? (…) So kann schon viel von der Last einer konkreten Situation genommen werden, wenn man für sich realisiert, dass eine andere Sicht, als die momentan belastende, möglich sein könnte. Denn wer sagt einem denn, dass das ganze Leben eine Last sein müsse? Die Kunst zu leben besteht doch gerade darin, aus möglichst vielen Situationen des Lebens die Last zu nehmen und - auch und gerade durch Umdeutungen - eine Lust zu leben daraus zu machen. Mit einer solchen Umdeutung kann nicht nur die Last des Lebens leichter werden, sondern dann kann auch die Lösung der anstehenden Aufgaben und Probleme ohne den ganz schweren Rucksack der Last angegangen und eher spielerisch nach neuen Wegen gesucht werden. Die Deutungshoheit - und die Umdeutungshoheit - kann niemand einem Menschen nehmen, in Bezug auf diese Umdeutungshoheit ist der Mensch Chef über sich selbst, und er hat dadurch die Chance, den Sinn und die Richtung seines Lebens selbst zu bestimmen.

Entnommen aus: Klaus Koziol "Christ sein als Lebenskunst", Patmos Verlag, Ostfildern 2016