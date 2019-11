Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

"Das Leben ist ein Geschenk". Immer wieder frage ich mich, warum diese so grundlegende Erkenntnis nicht mehr zur Grundlage aller Erziehung gemacht wird.

Donnerstag, 21. November 2019

"Das Leben ist ein Geschenk". Immer wieder frage ich mich, warum diese so grundlegende Erkenntnis nicht mehr zur Grundlage aller Erziehung gemacht wird. Kämen wir nicht weiter, wenn wir den Kindern aber auch Jugendlichen immer wieder nahebrächten, dass jedes Leben etwas Wunderbares, Einmaliges ist und wir uns sowohl darüber freuen, aber auch Verantwortung für unser und das Leben der anderen übernehmen sollen. Damit ist ein Wesentliches gesagt, welche Aufgabe die Erziehung, die in erster Linie Lebenshilfe ist, eigentlich hätte. Leider wird diese schulisch heute vor allem als "Lernhilfe" verstanden. Natürlich spielt Lernen im Menschsein eine ganz große Rolle. Es ist aber mehr als fraglich, ob Kinder, wenn sie immer weniger Sinn und Freude im Leben erfahren, wenn alles nur als eine Vorbereitung auf ein mysteriöses Später verstanden wird, auch, eine entsprechende Lernmotivation bekommen. Damit ist keiner Spaßpädagogik das Wort geredet, die nichts davon weiß, dass Freude (nach Seneca) auch eine "ernste Angelegenheit" sein und zur Sinneserfahrung auch oder gerade Anstrengung gehören kann. Lebenshilfe zeigt sich nicht zuletzt darin, die Einsicht zu vermitteln, dass man aus Steinen, die sich einem in den Weg stellen, auch eine Treppe bauen kann, die nach oben führt.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text