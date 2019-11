Karl Rahner Gedanken zum Tag

Mittwoch, 20. November 2019

Lerne das Beten! Es ist eine Gnade. Aber es ist auch eine Sache des guten Willens, eine Kunst, die geübt und erprobt sein will. Man kann lernen, sich vor dem Gebet zu sammeln, innerlich ruhig zu werden und zu bedenken, was man tun will: seine Seele emporheben zu Gott. Man kann lernen, ohne Gebetsformel mit Gott zu sprechen von seiner Not, von seinem Leben, selbst und gerade von seinem geheimen Widerwillen, mit ihm zu tun zu haben, zu sprechen mit Ihm von seinen Pflichten, zu sprechen über geliebte Menschen, über die eigene Stimmung, über die Welt und ihre Not, über die Heimgegangenen, zu sprechen mit Ihm über Ihn selbst: dass Er so groß und so ferne, so unbegreiflich und doch so herrlich ist, dass Er die Wahrheit und wir die Lüge, Er die Liebe und wir die Selbstsucht, Er das Leben und wir der Tod, Er die Erfüllung und wir die Sehnsucht sind. Man kann lernen, auch seinem Leib eine entspannte Haltung zu geben, auch innerlich ruhig zu werden, die vorlauten Alltagsgedanken und Alltagsstimmungen zur Ruhe zu bringen, so dass man selbst auch einmal seine Seele vernimmt, die eigentliche Seele, die schüchtern ist, wenige, aber wesentliche Worte hat und ein Lied, das man nur Gott singen kann.

Entnommen aus: Karl Rahner "Im Alltag nicht alltäglich werden", Hrsg. von Andreas R. Batlogg und Peter Suchla, Matthias Grünewald Verlag, Ostfildern 2019