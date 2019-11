Lorenz Marti Gedanken zum Tag

Dienstag, 19. November 2019

Ich bin ziemlich sicher, dass aus den Bruchstücken der Tradition etwas Neues hervorgehen wird. Was das genau ist, lässt sich heute noch kaum sagen und hängt nicht zuletzt auch von den Einzelnen ab, von Ihnen und mir und all den anderen. Menschen machen sich nämlich durchaus Gedanken über all die Fragen, für welche die religiösen Institutionen über Jahrhunderte das Deutungsmonopol beansprucht haben. Dass dieses Monopol faktisch nicht mehr besteht, ist ein Gewinn. Eine solche Freiheit in Sachen Religion hat es bisher noch nie gegeben. Sie ist eine Errungenschaft der Moderne. Jetzt ist der mündige Mensch gefordert.Wir sind angewiesen auf die Erfahrungen und Weisheiten früherer Generationen. Die Tradition mit ihrem ganzen Reichtum kann uns inspirieren, ermutigen, begleiten und helfen - aber immer als Angebot und nicht als Verpflichtung. Wir können alles prüfen und in der Praxis erproben, müssen aber nichts blind übernehmen. So betrachte ich auch meine Tradition, die mir einmal nah und vertraut, dann wieder fern und fremd erscheint. Ich betrachte sie aus einer gelassenen Distanz. Gelassen heißt: Ich kann sie auch lassen. Sie kann mir Halt geben, aber ich halte mich nicht an ihr fest. Willst du gelassen sein, musst du gelassen haben, heißt es bei Meister Eckhart.

Entnommen aus: Lorenz Marti "Türen auf! Spiritualität für freie Geister", Herder Verlag, Freiburg 2019