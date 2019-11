Willigis Jäger Gedanken zum Tag

Samstag, 16. November 2019

Je tiefer wir in die Geheimnisse des Makrokosmos' und des Mikrokosmos' eindringen, umso mehr müssen wir erkennen, dass Gut und Böse zwei Seiten derselben Medaille sind. Gott ist nicht nur das, was wir gütig, liebevoll, gnädig, barmherzig nennen. Gott hat auch eine dunkle Seite, die wir Menschen uns nur schwer erklären können; denn zu dieser dunklen Seite hat unser Verstand keinen Zutritt. Sie bleibt ein Mysterium, für das auch die Theologie nur unbefriedigende Antworten bereithält. Das Böse einzig dem Menschen anzulasten, hält einem kritischen Blick nicht stand. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir das Böse nicht aus der Evolution herausnehmen können, denn dann würden wir wieder einen Teufel, einen Widersacher außerhalb von Gott schaffen. Was wir böse nennen, gehört ebenso zum evolutionären Geschehen dazu wie das, was wir gut nennen. (...) Die Frage nach dem Bösen lässt sich nur auf der Ebene einer tiefen mystischen Erfahrung lösen. Unser wahres Wesen, diese strukturlose Potenz, kennt weder Geborenwerden noch Sterben und ebenso wenig gut oder böse. Auf dieser Ebene, auf der es noch kein Für und kein Wider gibt, ist alles ohne Unterschied der Vollzug des göttlichen Urprinzips.

Entnommen aus: Willigis Jäger "Über die Liebe", Kösel Verlag, München 2009