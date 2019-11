Walter Rupp Gedanken zum Tag

Freitag, 15. November 2019

Wer hat bloß die Mär aufgebracht, ein Schicksal, eine geheime Macht würde über uns bestimmen? Dieses Schicksal scheint jedenfalls bestechlich zu sein. Es müssen allerdings ansehnliche Summen sein. Bei kleinen Beträgen bleibt es hart. Alexander schüchterte das Schicksal ein, indem er seine Thronrivalen umbringen ließ. Dass er Welteroberungspläne hegte und auf Menschenleben keine Rücksicht nahm, hat ihm den Beinamen 'der Große' eingebracht. Caesar beeinflusste sein Schicksal mit einer Eheschließung. Mit zweieinhalb Millionen Drachmen hat er für sich den Weg zum Konsulat frei gemacht. Sokrates musste dafür büßen, dass er sich seinem Schicksal beugte. Es war ein Fehler, dass er von Fluchtplänen nichts wissen wollte. So war nicht zu vermeiden, dass er den Schierlingsbecher nehmen musste. Wer etwas erreichen will, darf nicht zögern, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Und in der Wahl der Mittel sollte er nicht ängstlich sein. Es ist bis heute so, wie es immer in der Geschichte war. Viele haben mit Geld und andere durch Gewalt ihre Machtstellung erobert. Die großen Ganoven der Weltgeschichte haben gern die Mär verbreitet - und damit ihre Untertanen eingeschüchtert - das Schicksal habe sie auserwählt und für eine große Aufgabe bestimmt. Wir sind nicht einer blinden Macht ausgeliefert. Unser Schicksal liegt in den Händen Gottes und wir dürfen mitbestimmen. Wir sind frei. Er bestimmt nicht den Verlauf, den bestimmen wir.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text