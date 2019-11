Monika Renz Gedanken zum Tag

Jesus hat nicht nur verkündet, sondern auch geheilt. Dass der Mensch Heilung braucht, das ist eine der wichtigsten Antworten Jesu auf die menschliche Not der Gottferne.

Jesus hat nicht nur verkündet, sondern auch geheilt. Dass der Mensch Heilung braucht, das ist eine der wichtigsten Antworten Jesu auf die menschliche Not der Gottferne. Es ist unbestritten, dass Jesus heilte. Doch wer, was wird da heil? (…) Aus der Art und Weise, wie sich Heilung konkret ereignete, kann auf das zu Heilende rückgeschlossen werden. (…) Manche Heilung wird psychologisch verstehbar als Aufgerichtet-Werden und Aufstehen aus Fremdbestimmtheit, aus tiefer, tod-ähnlicher Regression oder innerer Lähmung: Jesus nahm die vom Fieber erfasste Schwiegermutter des Petrus bei der Hand und richtete sie auf (…). Zum vermeintlich gestorbenen Mädchen sagte er: "Mädchen, stehe auf" (…); und er veranlasste, dass man dem Mädchen zu essen gab. (…).In allem und hinter den einzelnen Heilungen erkenne ich eine Urheilung (…). Diese geschieht, wo Menschen zum Vater als Urgrund und Mitte menschlichen Seins finden, und Rückbindung zulassen. Die viel zitierte Aussage "Dein Glaube hat Dich geheilt" (….) erhält so einen tieferen Sinn: Sie darf nicht nur gelesen werden als ein Pflichtakt von ›An-Jesus-glauben‹, sondern - darunter und darüber - als Akt von Vertrauen. Man lässt sich ein auf das Wagnis Gott und auf das Wagnis des eigenen Bezogen-Seins.

Entnommen aus: Monika Renz "Der Mystiker aus Nazareth", Kreuz Verlag, Freiburg 2013