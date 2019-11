Alain Braconnier Gedanken zum Tag

(…) Ob in der Beziehung, der Familie oder im Sozialleben - immer geht es um Situationen, in denen die Kommunikation abgebrochen ist.

Mittwoch, 13. November 2019

(…) Ob in der Beziehung, der Familie oder im Sozialleben - immer geht es um Situationen, in denen die Kommunikation abgebrochen ist. (…) Wenn wir das Gefühl haben, dass uns nicht ausreichend zugehört wird, müssen wir unser Selbstvertrauen zusammennehmen und uns trauen, unsere eigenen Vorurteile zu überwinden und keine Angst zu haben, denjenigen, die uns nicht zuhören, durch unsere neue Einstellung ein paar "Manieren beizubringen". Dabei gewinnen alle Beteiligten. Seien Sie nicht dickköpfig, wenn der andere sich weigert, er hat vermutlich Probleme, die (...) schlimmer sind, als Sie annehmen. Unsere Fähigkeiten zum guten Zuhören sind viel stärker ausgeprägt, als wir meinen. Als Baby schreien oder weinen wir, wenn wir Aufmerksamkeit brauchen. Als Kind sind wir trotzig oder quengeln, als Jugendliche schreiben wir Tagebuch oder, wie heutzutage so häufig, machen uns im Netz verständlich, auf mehr oder weniger unpersönliche Art. Wenn wir dann erwachsen werden, sind unsere Möglichkeiten größer, als wir meinen. Was für ein Genuss, gehört zu werden! Und was für eine Enttäuschung, wenn es nicht so ist! Mein gesamtes Arbeitsleben hat mir gezeigt, dass gehört werden beruhigt und sogar wohltuend ist, vor allem, wenn man ein starkes Bedürfnis danach hat.

Entnommen aus: Alain Braconnier "Ohren auf! Wer richtig zuhört, öffnet Herzen", Goldmann Verlag, München 2018