Rebecca Böhme Gedanken zum Tag

Dienstag, 12. November 2019

Während zwischenmenschliche Berührungen kontinuierlich abnehmen, interagieren wir mit unseren technischen Gadgets durch Berührungssignale. Wir teilen unserem Telefon über den Touchscreen unsere Befehle mit. Wir nennen es "Wischen" - aber ist das langsame Scrollen durch den Newsfeed in sozialen Medien nicht viel mehr eine Art Streicheln? (…) Es gibt Hinweise darauf, dass die Häufigkeit der Smartphone-Nutzung mit Depression und Angststörungen zusammenhängt. (…) Und welchen Effekt die mangelhafte Stimulation des Berührungssinnes auf die Entwicklung des Gehirns bei Kindern und Jugendlichen hat, wird sich wohl erst in der nahen Zukunft herausstellen. Jedoch kann wohl jeder aus eigener Erfahrung sagen, dass sich ein Gespräch, bei dem der Partner oder die Freundin anwesend sind, viel erfüllender anfühlt, als ein Hin- und Herschicken von Whatsapp-Nachrichten. Und sicher teilen auch die meisten die Erfahrung, wie leicht diese Art von Gespräch zu Problemen führt, etwa wenn ein Freund einen negativen Tonfall in einen Satz hineinliest, der ganz neutral gemeint war. Missverständnisse sind bei dieser Art von Kommunikation programmiert, da unsere menschliche Kommunikation eben über wesentlich mehr Kanäle, sprich Sinne, verläuft als lediglich über geschriebene Worte.

Entnommen aus: Rebecca Böhme "Human Touch. Warum körperliche Nähe so wichtig ist", C.H.Beck Verlag, München 2019