Klaus-Werner Stangier Gedanken zum Tag

Freitag, 08. November 2019

Luther hat mit seiner Kritik am Ablasshandel auf erste Formen des kapitalistischen Lebens aufmerksam gemacht. Das Leben wird ein Hin und Her von Angebot und Nachfrage, von Versicherungen aller Art, Vorsorge und Effizienz. Der Finanzminister ist das entscheidende Mitglied des Kabinetts. Der Markt ist der Tempel, in dem sich der Gottesdienst vollzieht. Die Kirchen spielen in diesem Markt mit, sie betreiben Banken, sie wirtschaften, oft wenig professionell, legen Geld an und binden sich an das Kapital. Aus guten und nachvollziehbaren Gründen. Nur so ist die Unterhaltsverpflichtung ihren Angestellten gegenüber zu gewährleisten, so nur lassen sich caritative Einrichtungen effizient und dauerhaft betreiben, nur so ist die bauliche Substanz der kulturgeschichtlich so wertvollen Gotteshäuser gesichert. So weit, so gut für die Religion. Und so weit, so schlecht für das Christentum. Nachdenklich wird man spätestens dann, wenn von den Gotteshäusern die Rede ist. Auch sie sind Teil des Immobilienmarktes. Sie sind nach Stilllegung und Umwidmung nicht immer problemlos zu vermarkten, meist für einen Euro, weil die Betriebskosten so hoch liegen. Entscheidend aber ist die Frage: Welcher Gott war denn da zu Hause? Wo ist denn sein Ort jetzt? Hat er einen Ort? Wie sieht die Beziehung zu ihm aus?

Entnommen aus: Klaus-Werner Stangier "Über die erlangte Erleuchtung stellt der Meister eine Bescheinigung aus. Meister Eckhart und der Zen-Meister Hakuin im Gespräch", Patmos Verlag, Ostfildern 2019