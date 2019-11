Franz Jalics Gedanken zum Tag

Donnerstag, 07. November 2019

Bevor wir auf den kontemplativen Weg gelangen, sind wir meistens einen langen Weg des Glaubens gegangen. Wir dürfen den Weg des Glaubens nicht mit dem Weg der Kontemplation verwechseln. Glaube ist Gewissheit dessen, was man nicht sieht und nicht erfahren hat (…) Kontemplation dagegen ist keine Gewissheit der Existenz Gottes, sondern ist eine anfängliche Schau Gottes. An Gott glauben bedeutet: gewiss sein, dass er existiert, ohne ihn geschaut zu haben. Diese Gewissheit des Glaubens beruht auf drei wichtigen Erfahrungen. Die erste Grundlage des religiösen Glaubens ist die Lebenserfahrung. Jeder Mensch trägt eine Ahnung des Transzendenten in sich, eine Sehnsucht nach Gott und ein Vorgefühl, dass es nach dem Tod ein Leben gibt. Begegnet der Mensch einer ausdrücklichen Botschaft von Gott, wird in ihm diese Ahnung zum Klingen gebracht. Der Glaube ist wie eine Resonanz auf diese Botschaft. Je größer und intensiver die Lebenserfahrung ist, umso leichter findet der Mensch zum Glauben an Gott. Es kann ihm auch bewusstwerden, dass die Ahnung von Gott schon früher da war, nur dass er in seinen Sorgen für das tägliche Leben ihr nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Ohne Lebenserfahrung gibt es keinen Glauben. So ist die Lebenserfahrung ein bestimmender Faktor für die Entstehung des Glaubens an Gott.

Entnommen aus: Franz Jalics "Der kontemplative Weg", Echter Verlag, Würzburg 2012