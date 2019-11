Eva Terhorst Gedanken zum Tag

Dienstag, 05. November 2019

Wenn Menschen ihren Lebenspartner verloren haben, fühlen sie sich oft nicht mehr gebraucht. Ganz besonders trifft das zu, wenn unser geliebter Mensch altersschwach oder krank gewesen ist und es seit Langem zu unserem Alltag gehörte, ihm pflegend und unterstützend zur Seite standen. (…) Bricht diese Lebensaufgabe weg, können wir dadurch in ein tiefes Loch geraten. (…) - Am Anfang der Trauerzeit ist es wohl nicht ratsam, gleich nach einer Ersatzaufgabe zu suchen, jemanden, um den Sie sich kümmern möchten. Aber wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist, werden Sie sicher erleben, wie gesucht Ihre Unterstützung ist und dass sie dankbar angenommen wird. Lassen Sie sich Zeit, versuchen Sie erst gar nicht, vor Ihrer Trauer in Helferaufgaben zu flüchten. Wir können unserer Trauer nicht entkommen. Doch wenn es Ihnen guttut, dann können Sie bestimmt Menschen in Ihrem Umfeld kleine, möglichst zeitlich und im Ausmaß begrenzte Hilfestellungen geben. Eine meiner Freundinnen bot bald, nachdem ihr Mann nach längerer Krankheit gestorben war, einer ganztägig berufstätigen Nachbarin an, regelmäßig am frühen Nachmittag mit deren Hund spazieren zu gehen. Das wurde gerne angenommen und ihr hat es einen festen Punkt im Tagesablauf gegeben. Tatsächlich hat sie das Ritual beibehalten, als sie nach einigen Wochen ihre Halbtagsarbeit wieder aufnahm.

Entnommen aus: Eva Terhorst "Alleine weiterleben. Wenn der Partner stirbt, den heilsamen Weg der Trauer finden", Herder Verlag, Freiburg 2018