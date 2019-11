Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Montag, 04. November 2019

Die Möglichkeiten, sich von jemandem zu verabschieden sind viele. Nur ein paar Beispiele: "Auf Wiedersehen", "Servus", "Tschau", das immer häufiger werdende von mir aber nicht besonders geschätzte "Tschüss", ein saloppes "Bis bald", "bis zum nächsten Mal". In all den Verabschiedungen schwingt gleichzeitig die Hoffnung (manchmal auch die Befürchtung) auf ein Wiedersehen mit. Wer hätte von uns noch nicht erlebt, dass ein einfach so dahin gesprochener Abschiedsgruß gleichzeitig das war, was wir oft auf Grabkreuzen finden: "Ein letzter Gruß". Und wie oft ist es mir schon so gegangen, dass ich mir Vorwürfe gemacht habe, dieses "bis bald" auf die lange Bank zu schieben, und dann, um es grammatikalisch auszudrücken im Irrealis der Vergangenheit zu sagen: "Ach hätte ich doch noch..." Ein wenig habe ich schon aus diesem Erfahrungen gelernt und mache öfter Nägel mit Köpfen, indem ich aus diesem "Wir müssten uns bald einmal wieder sehen" etwas Konkretes mache und im Kalender einen Termin festlege, wie und wann wir uns dann wirklich wieder treffen. Ich glaube, es ist gar kein so schlechter Vorsatz, den ich gefasst habe. Jede Woche blättere ich mein Telefonbüchlein durch und wähle eine Nummer von jemandem, zu dem ich dieses "Bis bald" gesagt habe, damit es nicht erst am St. Nimmerleinstag stattfindet. Übrigens, auf dem Grabstein meiner lieben Eltern steht auch: "Auf Wiedersehen".

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text