Hannah Arendt Gedanken zum Tag

Samstag, 02. November 2019

Unser eigener Tod ist uns nur so lange unbegreiflich, so lange wir ihn uns unter der allgemeinen Maxime: Alle Menschen müssen sterben, vorstellen. In uns selbst meldet sich der Tod immer schon als eine Grunderfahrung unseres Körpergefühls an. (…) Ganz anders steht es mit dem Tod von Anderen, der immer unbegreiflich bleibt, schon weil wir ja deren körperliche Lebens- und Sterbenserfahrung nicht teilen. Jeder solcher Tod ist, als ob zum Beispiel es nur eine Mücke in der ganzen Welt gäbe und die sei nun zum Tode verurteilt. Jeder Mensch in seiner Eigentümlichkeit ist ein solches nie wiederkehrendes, nie vorher gesehenes Exemplar. Dies aber kann ich für mich selbst, der ich mich immer als Mensch unter Menschen weiß, nie werden. Unserem inneren Lebens- und Sterbegefühl widerspricht die Einzigartigkeit durchaus; sie ist eine "Erscheinung", und wir erscheinen uns selbst gerade nicht. Der Satz: Alle Menschen müssen sterben, ist einsichtig, weil er von einem Genus handelt und von uns, sofern wir dem Genus zugehören. (…). In diesem Sinne kann ich den Satz: Alle Menschen müssen sterben, auf jeden Menschen beziehen, unter der Bedingung nämlich, dass weitere Menschen leben werden, wie die Mücken.

Entnommen aus: Hannah Arendt "Denken ohne Geländer. Texte und Briefe", Piper Verlag, München/Zürich 2014