Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Mittwoch, 30. Oktober 2019

Bei jedem Friedhofsbesuch kommt mir beim Anblick all der Gräber unweigerlich der Spruch in den Sinn: "Alle Friedhöfe dieser Welt sind voll von Menschen, die geglaubt haben, unentbehrlich und unersetzlich zu sein". Hat dieser Gedanke nicht etwas unglaublich Beruhigendes an sich, das uns oft wieder auf den Boden der Tatsache zurückführt, weil wir dann vielleicht die oft vergessene Frage nach dem stellen, was wirklich wesentlich ist. Wieviel an scheinbar Wichtigem fällt weg, wie schnell wird ein Wichtigtuer entlarvt, wenn man sich nicht zum Mittelpunkt der Welt macht und sich ein wenig an den bayerischen Barockpredigern orientiert, die den Menschen sogar "Stäubchen am Mantel der Ewigkeit" genannt haben. Der Bischof Kelley hat einmal gemeint: "Wenn du nichts mehr zu lachen findest, dann hast du immer noch dich selbst. Die gerade heute immer mehr geforderte Gelassenheit und Entschleunigung ist da am Besten gelungen, wo sie zur heiteren Gelassenheit führte und dass "Eile mit Weile", "Innehalten", das "Verschnaufen" und "Abstandgewinnen" genauso wichtig genommen wird wie der vermeintliche Zeitgewinn durch Warten. Es geht nicht so sehr ums Überholen, sondern vor allem auch ums Erholen. "Zeit" sagt Michael Ende, "ist Leben und Leben ist Zeit".

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text