Thomas Hohensee Gedanken zum Tag

Montag, 28. Oktober 2019

Schneller, größer, mehr: Davon erhoffen sich viele das Glück. (...) Quillt Ihre Wohnung oder Ihr Haus auch über von Sachen? Oder sagen wir lieber gleich: Gerümpel. (...) Die Zimmer, Keller, Böden: Alles ist so wahnsinnig voll geworden. Warum? Weil mehr besser zu sein scheint. Deshalb kauft man nicht eine Hose, sondern (im Laufe der Zeit) Dutzende. Dann braucht man mehr Schränke. Ja, und dann? Dann wird es langsam eng in der Hütte. (...) Hunderte von Radio- und Fernsehstationen ringen um unsere Aufmerksamkeit. Die zahlreichen beruflichen und privaten SMS und E-Mails warten auf eine Antwort. In den großen, inzwischen aber auch in den kleineren Städten ist so viel los. (…) Ein Event jagt das nächste. Wenn da nicht die Arbeit wäre … Und der Haushalt … Wer soll das bloß alles schaffen, bitte schön? Dass dabei der eine oder andere nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, überrascht nicht. (...) Mehr Aktivitäten führen zu mehr Zeitproblemen. Eile, Hetze, Zeitnot. Zuhause, bei der Arbeit, in der Freizeit. Die freie Zeit ist auch nicht mehr, was sie mal war; denn sie ist restlos verplant. Wo bleibt eigentlich die Zeit zum Leben? Oder ist es das schon? Ist dieser Irrsinn wirklich das Leben?

Entnommen aus: Thomas Hohensee "Ganz einfach Zeit haben. Wie Sie sich von allem Überflüssigen befreien", dtv Verlag, München 2016