Barbara Frischmuth Gedanken zum Tag

Samstag, 26. Oktober 2019

Ich werde langsamer. Oder vergehen die Tage schneller? Was ich früher mit links gemacht habe, dazu brauche ich längst beide Hände. Bevor ich einen Topf aufhebe, drehe ich ihn dreimal herum, um herauszufinden, ob er nicht doch zu schwer ist. Und lasse ihn dann stehen, bis jemand Kräftigeres vorbeikommt. Natürlich mache ich noch das meiste selbst. (...) Aber der Gedanke, es nicht mehr zu können, beschäftigt mich. Den Garten aufgeben? Das wäre die Schwertstreich-Methode. Weitermachen, als ob nichts geschähe, außer dass man eines Tages tot umfällt? (Absoluter Realitätsverlust.) Mein Rücken, meine Arme erzählen mir eine andere Geschichte. Was also bleibt zu tun übrig? Ihn zu verkleinern auf das eigene Maß an noch sinnvoller Arbeit? Das funktioniert auf die Dauer nur (was heißt auf die Dauer?), wenn ich Beete auflasse, einiges an die Wiese zurückgebe. Und weniger Töpfe bepflanze. So dachte ich schon vor Jahren. Und dachte ganze Winter darüber nach, welche Beete und welche Töpfe. (…) Was das hieß, wurde mir erst klar, als ich zu verstehen begann, dass das Auflösen von Beeten noch anstrengender ist, als sie zu pflegen. Und was ich ebenfalls begriff: dass jedes Verschwinden eine Leerstelle hinterlässt.

Entnommen aus: Barbara Frischmuth "Der unwiderstehliche Garten: Eine Beziehungsgeschichte", Aufbau Verlag, Berlin 2015