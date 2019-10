Eugen Drewermann Gedanken zum Tag

Samstag, 19. Oktober 2019

All die Szenen, wie Israel zur seiner Freiheit und zum Ort seiner Bestimmung gelangt, sind Bilder und Stationen des Prozesses, den ein jeder von uns durchlaufen muss, um sich selbst zu finden. Alles, was Israel in seiner äußeren Geschichte durchgemacht hat, sind typische Marksteine auf dem inneren Weg eines jeden Menschen, der endlich einen eigenen Grund und Boden unter die Füße bekommt. Das heißt - eigentlich dürfte man so nicht sagen. Eigentlich geht es nicht um Selbstfindung. Eigentlich geht es darum, seinem Gott zu begegnen. Aber damit befinden wir uns schon mitten in der Geschichte und dem eigentlichen Kern ihrer Problematik. Denn diese lautet, thesenhaft gefragt: Wie ist es möglich, dass ein Mensch herauskommt aus der Menschenfurcht und nach und nach dahin gelangt, letztlich nur Gott zu fürchten? Wem es gelingt, seine Menschenfurcht in Gottesfurcht umzuwandeln, der findet, so behauptet diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten, seine Freiheit in sich selbst. Aber der Weg dahin ist lang. Ihn zu begehen, war das Schicksal Israels als Volk; ihn nachzugehen ist der Auftrag jedes einzelnen als Mensch. Keine Station kann dabei überschlagen werden; jede für sich ist typisch. In jeder finden wir uns wieder.

Entnommen aus: Eugen Drewermann "Heilende Religion. Überwindung der Angst", Herder Verlag, Freiburg 2013