Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Freitag, 18. Oktober 2019

In den letzten Jahren hat dieses sog. Smiley-Zeichen eine bemerkenswerte Popularität erfahren. In den verschiedenen Variationen von den hochgezogenen bis zu den heruntergezogenen Lippen begegnet es uns allenthalben, teils zur Bestätigung, teils als Mahnung, wenn wir etwa bei einer Ortsdurchfahrt die Geschwindigkeit überschreiten. Das Smiley- Zeichen hat auch in Schulen seinen Einzug gehalten. Die moderne Pädagogik hat wahrscheinlich mittels Forschungsvorhaben herausgefunden, dass sich bei Schülern mit einem unfreundlichen Smiley-Gesicht - was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist - weniger für seine Psyche gefährliche Frustrationen einstellen, als wenn der Lehrer mit Rotstift einen Sechser auf die vordere Seite des Prüfungsblattes schreibt. Wie schön wäre es, wenn die Smileys in unserer oft so mürrischen Gesellschaft etwas bewirken könnten. Ließe es den Dauerstreit zweier Nachbarn, die sich partout nicht leiden können, abrupt beenden, wenn immer eine Fahne mit einem Smiley auf der Seite zum Nachbar aus dem Fester hängen würde? Also Optimist bin ich immer noch der Meinung, dass das echte von einem Menschen ausgestrahlte Lächeln wie ein Zaubertrick wirken kann. Jedenfalls habe ich von meinen Buben und Mädchen in der Schule, wenn ich ihnen die Hausaufgabe gegeben habe, mindestens 3 Erwachsene heute mit Lächeln anzustecken, immer begeisterte Erfolgsmeldungen gehört. Vielleicht probieren Sie den Zaubertrick heute ein paar Mal aus. Und wenn Sie keinen Erfolg haben sollten, haben Sie für sich wenigstens einen guten Beitrag zur "Entfaltung" ihres Gesichtes geleistet.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text