Lisette Schuitemaker Gedanken zum Tag

Mittwoch, 16. Oktober 2019

Viele von uns leiden unter dem unheimlichen Gefühl, hier auf Erden nicht ganz willkommen zu sein, als wäre ein Fehler gemacht worden und unsere Seele hätte gar nicht in einem menschlichen Körper landen sollen. Wir sehnen uns nach der friedlichen Vollkommenheit des himmlischen Daseins, nach der Einheit, die vor unserer Geburt unser Lebensraum war. Auch wenn wir selbst von diesem Gefühl nicht betroffen sind, so kennen alle von uns die Art von Menschen, die permanent den Mond ansteuern, anstatt sich auf der Erde einzurichten. (…) Wir bekommen das Gefühl, wir sollten uns sputen, der Enge dieses Raumes, dieses Jobs, dieser Beziehung oder dieser Stadt zu entfliehen. (…) Weg von der Intensität der Emotionen anderer, die wir in unserem sensiblen Zustand des Nicht-ganz-im-Körper-Seins unwillkürlich aufnehmen. Unsere Nervosität vermittelt uns, dass es überall besser sei als hier. Aber sobald wir an einem anderen Ort angekommen sind, stellt unser aufgeregtes Selbst fest, dass auch dies wieder nicht der richtige Platz für uns ist. Solange wir diese Sprunghaftigkeit beibehalten und sozusagen immer auf der Flucht sind, werden unsere Gedanken uns weiter antreiben, da der perfekte Frieden, den wir suchen, unerreichbar bleibt.

Entnommen aus: Lisette Schuitemaker "5 Schritte zum Frieden mit dem Inneren Kind: Negative Glaubenssätze erkennen und loslassen", Irisiana Verlag, München 2019