Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Freitag, 11. Oktober 2019

An sich ist das Wort Sucht ja nicht gerade ein sehr positives. Was fällt uns alles ein: Trink - Fress - Drogen - Spiel - Mager - und (seit Neuem) Computer - Sucht usw. Es gibt aber eine Sucht, die das Leben in wunderbarer Weise aus dem Alltag heraushebt und ihm, um einen Werbespruch zu gebrauchen, wahrhaft Flügel verleiht: die Sehnsucht. Sie ist irgendwie etwas Geheimnisvolles und hat oft auch kein klar beschriebenes Ziel. Sehnsucht wird ganz plötzlich und ganz unterschiedlich geweckt. Durch einen kurzen Blick, eine Melodie, einen Duft oder eine Berührung. Am schönsten findet sie in der Epoche der Romantik ihren Ausdruck mit der Suche nach der rätselhaften blauen Blume. Sehnsucht zieht aus dem Vertrauten und Geborgenen in neue Weiten hinaus. Ist man eine Zeit auf Reisen gewesen, kann es aber auch sein, dass plötzlich wieder eine Sehnsucht nach dem Vertrauten, der ursprünglichen Heimat einzieht. Das Dasein des Menschen ist immer wieder mit dem Bild eines Wanderers verglichen worden, der auf der Suche ist, vielleicht auf der nach einer ewigen Heimat, in der die Sehnsucht, wie es so schön heißt, gestillt wird. Ob diese aber ewige Ruhe oder ewiges Leben ist? Und ob doch auch in einem ewigen Leben nicht ein immer neues Sehnen diese Lebendigkeit ausmacht.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text