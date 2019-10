Othmar Hill Gedanken zum Tag

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Wie oft leben viele von uns jahrelang in schädlichen, kränkenden Umgebungen und glauben nicht daran, dass daraus eine Flucht möglich, ja, denkbar sein könnte. Klar, was wir gut kennen, ist uns vertraut. Wir sind den Schmerz gewohnt und sagen zwar, dass wir ihn meiden wollen, aber wenn der Schmerz nachlässt, fühlt man oft einen Mangel. So ist es auch erklärlich, dass selbst nach einem juristischen Krieg die Scheidung traurig macht. Das Traurigsein rührt nicht daher, dass wir die schöne Zeit mit der nahen Person vermissen, sondern entsteht durch die Absenz der negativen Gefühle. Wir vermissen dann eben auch das Leid. Und daher kommt es, dass viele in der Jugend Gequälte genau diese Qual in den Erwachsenenbeziehungen wieder suchen und garantiert finden. Viele von uns suchen ein Leben lang die Mutter oder den Vater. Die Psychotherapie-Gruppen sind voll von Männern, die ihre Muttersymbiose nicht aufgelöst haben. Noch immer träumen sie von einer Frau als Versorgerin, wie Mutti es war. Dass diese Rolle nicht besonders aufregend für Frauen ist, kann man sich denken. Dennoch stellen sich viele in den Dienst der guten Sache in der Hoffnung auf Besserung.

Entnommen aus: Othmar Hill "Mein Kompass für stürmische Zeiten: In Beruf und Privatleben", Carl Ueberreuter Verlag, Wien 2018