Walter Rupp Gedanken zum Tag

Mittwoch, 09. Oktober 2019

Wer darf von sich behaupten, er kenne die Welt? Die eine Welt, in der wir leben, besteht aus vielen Welten: aus einer Sport-Welt, die sich für Wettkämpfe, Rekorde und Medaillen interessiert; aus der großen, weiten Welt der feinen Leute, die nur scheinbar größer ist als die der kleinen Leute; aus der Halbwelt, die sich oft nach oben drängt, um den Medien Stoff zu liefern; und aus der etwas abgehobenen, schillernden Welt der Künstler. Es gibt eine Dritte Welt, wo die Zukurzgekommenen, die Grund zur Klage hätten, dankbar und zufrieden sind, und eine zivilisierte, hoch technisierte Welt, in der die Menschen trotz Wohlstand unzufrieden sind und trotz einer florierenden Vergnügungsindustrie zu Depressionen neigen. Am häufigsten dürfte die Scheinwelt sein, in die so viele aus Angst vor der Wirklichkeit fliehen. Zu diesen Welten kommt noch die Medienwelt hinzu: Sie verführt dazu, auf die aufreizenden Ereignisse zu blicken, und die Wirklichkeit mit dem gleichzusetzen, was man aufzeichnen, filmen, kommentieren oder darstellen kann. Aber diese von den Medien präsentierte Welt ist nicht die reale Welt, sondern eine Reproduktion von Welt, eine am Schneidetisch zusammengeschnipselte, Abbild-Welt.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text