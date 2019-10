Rabindranath Tagore Gedanken zum Tag

Dienstag, 08. Oktober 2019

Als Buddha den Menschen seine unvergleichliche Freundschaft anbot, verkündete er nicht nur die Schrift, er weckte im Herzen des Menschen die Liebe. Und in der Liebe ist die Erlösung. Diejenigen, die Christus wirklich geliebt haben, waren nicht nur darum bemüht, die Laster zu beherrschen, sie haben Unglaubliches geleistet: Sie sind in ferne Länder gezogen, haben Meere und Berge überwunden, um überall die Liebe zum Menschen zu verkünden. Auf diese Weise entzünden die großen Menschen das Licht des Lebens. Sie diskutieren nicht, verbreiten nicht ihre Meinung, sie schenken sich uns als Menschen. Die Einladung Christi hat in der menschlichen Gesellschaft viele kleine und große Lichter entzündet. Diese haben den Menschen eine übergroße Liebe vermittelt, so dass sie die Last der Unterdrückten und der Verlassenen tragen konnten. Heute ist die Welt umgeben von großen Untaten schuldiger Menschen. Dieser weite und dichte Nebel hindert uns, diejenigen zu erkennen, die eine Goldgrube der Tugend für die menschliche Gesellschaft sind. Aber diese gibt es wirklich, sonst wäre die Welt zu bedauern, all ihre Schönheit würde erlöschen. Und die ganze Menschheit wäre erfüllt von Dunkelheit.

Entnommen aus: Rabindranath Tagore "Licht aus der ewigen Morgenröte: Weihnachtsgedanken", Verlag Neue Stadt, München 2013