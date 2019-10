Bernward Gesang Gedanken zum Tag

Dienstag, 01. Oktober 2019

Wie machtlos müsste Gott sein, um dem Theodizeeproblem zu entgehen? Hätte Gott die Macht, konkret ins Weltgeschehen einzugreifen, so wäre dieses Problem nicht gelöst. Wir würden weiter die Frage stellen können, wieso Gott Adolf Hitler nicht an einer Blutvergiftung sterben ließ. Wenn eine eingeschränkte göttliche Allmacht das Problem lösen soll, dann nur, wenn sie radikal eingeschränkt wurde. Für all die Einzelfälle, die wir nicht mit Gottes Güte vereinbaren können, muss Machtlosigkeit die Erklärung bieten. So bleibt zum Schluss ein Gott übrig, der offensichtlich sogar weniger Macht besitzt als wir Menschen. Wir können jedenfalls in zahlreichen Einzelfällen eingreifen. Demzufolge wird Gott vonseiten mancher Theologen auch bescheinigt, dass er nicht einmal die Macht habe, eine Gewehrkugel von ihrem Kurs abzubringen. Aber das ist nicht mehr der donnernde Weltenschöpfer der Bibel, zu dem die Menschen jahrhundertelang voller Hoffnung gebetet haben. Der Gott der Bibel hatte die Macht, den Bittenden zu helfen und ihnen das ewige Leben zu geben. Letzteres ist zweifelsohne ein größeres Kunststückchen als eine Kugel abzulenken. Was nützt es folglich, das Theodizeeproblem zu lösen, aber Gott dabei zu verlieren?

Entnommen aus: Bernward Gesang "Darf ich das oder muss ich sogar? Die Philosophie des richtigen Handelns", Piper Verlag, München 2017