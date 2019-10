Walter Rupp Gedanken zum Tag

Mittwoch, 02. Oktober 2019

Von wem wird Politik gemacht? Von uns, behaupten die Politiker, aber nur, wenn sie Erfolge vorzuweisen haben. Bei Misserfolgen sprechen sie von Zwängen, denen sie sich beugen mussten: der wirtschaftlichen Lage, der Stimmung in der Bevölkerung, den Positionen, die sie vor den Wahlen mit guten Gründen vertreten haben, nach der Wahl wieder mit guten Gründen verwerfen mussten. Politik - behaupten die Wähler - machen wir. Wir bestimmen mit unseren Stimmen die Richtung der Politik und verhindern mit unserem Protest, dass Politiker selbstherrlich regieren und törichte Entscheidungen treffen. Politik wird - das ist ein weithin verbreiteter Eindruck - von den professionellen Einsagern, den Medienmachern gemacht, die Meinungen so aufbereiten, dass sie sympathisch oder abstoßend wirken. Wird Politik überhaupt gemacht, ja kann man sie machen? - Nur selten gelingt es den Politikern, die Probleme der Gesellschaft zu lösen oder in die Zukunft gerichtete Ideen zu verwirklichen. Politik ist ein höchst merkwürdiges Gebilde und häufig weiter nichts als der Versuch, Versäumnisse zu korrigieren, Fehlentscheidungen zu verhindern und vor allem, die vielen gegensätzlichen Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen. treffen sind, damit möglichst viele davon Nutzen haben. - Erfreulich ist, dass trotz der vielen, die am Werk sind, doch etwas dabei herauskommt, wenigstens zuweilen.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text