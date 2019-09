Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Sicher denken Sie in aller Früh schon manchmal darüber nach, was es heute alles zu erledigen gibt. Und manchmal überkommt uns schon da die Angst, ob man auch wirklich alles, was es zu tun gäbe, erledigen kann.

Mittwoch, 25. September 2019

Sicher denken Sie in aller Früh schon manchmal darüber nach, was es heute alles zu erledigen gibt. Und manchmal überkommt uns schon da die Angst, ob man auch wirklich alles, was es zu tun gäbe, erledigen kann, so, dass man abends vielleicht sagen kann: Das war ein perfekter Tag. „Perfekt“. Das ist es doch, was wir oft mit geglückt und vollendet gleichsetzen. Unsere Zeit ist nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet, dass sie der Perfektion eine ganz große Bedeutung zumisst, ein Pleonamus spricht sogar von Perfektion in Vollendung. Aber ich gebe zu, dass dieses Wort perfekt für mich auch ein wenig Negatives in sich birgt. Ist mir der sogenannte perfekte Mensch nicht auch ein wenig unheimlich? Wo alles perfekt ist, bleibt nichts mehr offen, etwas ist ein für allemal erledigt, ohne Fehl und Tadel zu Ende gebracht. Das Wort erledigt zeigt schon diesen negativen Beigeschmack. Wollen wir wirklich eine perfekte Welt, in der es gar nichts mehr zu tun gäbe? Sind nicht manchmal die kleinen Fehler etwas durchaus Liebenswertes? Und ist es nicht auch eine schöne Aufgabe, dass es immer noch das eine oder andere zu tun gibt? Etwas, wo wir uns in aller Unvollkommenheit einbringen können? Ja vielleicht ist ein Tag gerade da geglückt, wo nicht alles perfekt war?

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text