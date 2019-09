Mathias Voelchert Gedanken zum Tag

Dienstag, 24. September 2019

Energie und Glück erlebe ich in Paarbeziehungen, wo jeder der Partner sich in die Lage versetzt, den anderen so zu nehmen, wie dieser ist - und auch sich so zu nehmen, wie er ist. Wie versetze ich mich in diese Lage? Nach meiner Erfahrung fängt es mit den eigenen Eltern an. Schaffe ich es, meine Eltern so anzunehmen, wie sie waren, brauche ich ihnen und anderen Vorfahren keine Vorwürfe mehr zu machen und bin frei, mein Leben selbst zu gestalten. Gelingt es mir, das anzunehmen, was sie mir gegeben oder aber angetan haben, bin ich ihnen nicht mehr durch Hass oder Vorwürfe verbunden, sondern kann mich lösen. Es gibt an dieser Stelle auch nichts zu verzeihen. Statt Verzeihung braucht es Anerkennung und Trauer für das, was ich bekommen oder eben nicht bekommen habe. Das ist kein leichter Schritt, denn dann gibt es keine Schuldigen mehr, die ich anklagen kann. (…) Vorsicht! Ich will damit nicht sagen, dass wir das, was schlimm war, schönreden sollen, also etwa Misshandlungen aller Art durch andere Menschen unter den Teppich kehren sollen. Vielmehr meine ich damit, dass schlechte Erinnerungen unser Leben negativ beeinflussen, wenn wir sie nicht – in uns selbst - erlösen und heilen können. (…) Heilung geschieht, indem wir uns mit dem, was war, versöhnen und es schaffen, unser Schicksal zu lieben, statt damit zu hadern.

Entnommen aus: Mathias Voelchert "Zum Frieden braucht es zwei, zum Krieg reicht einer. Wie Paare Konflikte in Liebe lösen", Kösel Verlag, München 2016