Walter Rupp Gedanken zum Tag

Montag, 16. September 2019

Im Traum ist möglich, was im Wachzustand nicht möglich ist. Man kann im Traum auf dem Mond spazieren gehen, ohne für die Reise dorthin ein Raumfahrzeug benutzt zu haben. Man kann im Bett liegend einen Marathonlauf bestreiten; Bekannte treffen, die längst gestorben sind oder an seiner eigenen Beerdigung teilnehmen, ohne vorher sterben zu müssen. Träume scheinen sich zuweilen einen Spaß daraus zu machen, den Träumer mit den verrücktesten Einfällen zu narren: sie versetzen Erwachsene zurück in ihre Kindheit; der gehbehinderte Senior darf sich als Olympiasieger fühlen, der Sitzenbleiber als Klassenbester und der Hartz-IV- Empfänger als Lotto-Gewinner. Träume können so schön sein, dass wir enttäuscht erwachen, weil wir sie gerne noch länger geträumt hätten. Ein Traum kann uns aber auch Angst einjagen, sodass wir schweißgebadet aufstehen. Und mancher Traum hat es darauf abgesehen, uns nicht schlafen zu lassen und uns noch tagsüber zu verfolgen. Ein Traum ist kein Nachtkino, das uns im Schlaf irgendwelche Unterhaltungsfilme zeigt. Er will uns vielmehr vor Augen halten, was wir im Verborgenen wünschen, was wir uns verschweigen und nicht wissen wollen, obwohl wir es wissen sollten. Der Traum macht uns mit unserem verborgenen Ich bekannt und nützt den Schlaf, wo wir uns nicht wehren können, für eine Belehrung. Da das Unterbewusste mehr weiß als wir im Wachzustand wissen, sollten wir nicht traumlos schlafen wollen, sondern uns freuen, wenn uns ein Traum des Nachts belehrt.

Walter Rupp / unveröffentlichter Text