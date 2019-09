Reimer Gronemeyer Gedanken zum Tag

Freitag, 13. September 2019

Über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende hinweg wuchs die Tugend buchstäblich aus dem Boden. Sie entstand aus dem, was ethos war. Das ist ein griechisches Wort und bezeichnet ursprünglich »das Gewohnte«. Das, was einmal Sitte genannt wurde, fand seinen Ursprung wiederum im Umgang mit dem Boden, dem Ackerbau, der ja bekanntlich im Lateinischen cultura heißt. Was die Menschen überleben ließ, war also die Sitte: der Respekt vor den Grenzen des Nachbarn; die Selbstverständlichkeit, in der Not zu helfen; die Ehrfurcht vor dem Boden, der die Nahrung hervorbringt; die Klugheit, mit der für das kommende Jahr und die nachfolgenden Generationen gesorgt wurde; die Bereitschaft, das Dorf gemeinsam zu verteidigen. (…) Die Grenzenlosigkeit, die uns heute zugrunde zu richten droht, ist ein Produkt der Bodenlosigkeit. Haben wir noch ein Gefühl dafür, dass wir aus der Erde kommen und in die Erde zurückkehren werden? (…) Selbstbeschränkung, ohne die der Mensch physisch und moralisch nicht überleben wird, ist eine Bodentugend. Sie entsteht, wenn wir die Erde unter den Füßen spüren, und nicht, wenn uns dieser Boden nur mehr zur Ressource gereicht (…). Die Tugenden sind heimatlos geworden, sie irrlichtern umher wie Elmsfeuer, die die Seeleute früher an den Masten gesehen haben.

Entnommen aus: Reimer Gronemeyer "Tugend. Über das, was uns Halt gibt", Edition Körber Verlag, Hamburg 2019