Christian Buder Gedanken zum Tag

Donnerstag, 12. September 2019

Wenn Ihnen sprichwörtlich die »Decke auf den Kopf fällt«, wenn Sie sich eingeengt fühlen, dann kann auch Ihr Denken sich nicht frei entfalten. Entscheidungen werden ängstlich getroffen, unsicher oder auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Mangelnde Entscheidungskraft, Ideenlosigkeit, das scheinbare Fehlen von Alternativlösungen sind ein Zeichen dafür, dass Sie festgefahren sind. Oft genügt schon ein ausgedehnter Spaziergang. Manchmal reicht schon eine einfache Fahrt mit der S-Bahn durch die Stadt oder eine längere Fahrt mit dem Auto übers Land, um aus Mauern Wege zu machen. Legen Sie sich Denkzonen an. Wählen Sie einen Weg zur Arbeit, der stressfrei ist. Vielleicht können Sie, statt im Stau zu stehen, das Fahrrad benutzen oder die Tram? Kommen Sie nicht auf den letzten Drücker an, dies erlaubt Ihnen noch, einen Abstecher in ein Café zu machen oder noch ein paar Schritte zu Fuß zu gehen. Konzentrieren Sie sich in diesen letzten Minuten auf den Tag und die Aufgaben, die vor Ihnen liegen. Als Faustregel gilt: Je wichtiger die Entscheidungen und Pläne, die Sie treffen, je größer die Projekte und je mehr Zeit verplant wird, desto mehr brauchen Sie Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Geben Sie Ihrem Körper die Art von Bewegung, die Sie später geistig haben wollen. Erwarten Sie keine fertigen Antworten. Wenn Sie sich bewegen, tut es auch Ihr Geist.

Entnommen aus: Christian Buder "Schwimmen ohne nass zu werden. Wie man mit Philosophie glücklich wird", aufbau digital Verlag, Berlin 2015