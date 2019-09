Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Mittwoch, 11. September 2019

Neulich habe ich ein Buch vom Direktor des Deutschen Museums entdeckt, das von dem seltsam anmutenden Begriff Reparatur-Kultur handelt. Reparatur und Kultur, wie hängt das zusammen? Tasächlich ist das Reparieren immer mehr aus der Mode gekommen. Das lateinische reparare heißt, etwas nochmals aufbereiten, wieder herrichten. Heute wird vor allem aber das ganz und gar Neue gefeiert. Und deshalb ist eine Innovation, der Neuanfang meist wesentlich höher angesehen, als eine bloße Reparatur. In den meisten Fällen steht dem Reparieren auch die Frage entgegen: Rentiert sich das überhaupt noch? Ich denke aber doch dankbar zurück in meine Kindheit, wo meine Mutter meinen Teddybären, den ich heute noch habe, wieder auf Vordermann gebracht hat und mein lieber Vater dem kleinen Holzzug spätestens an Weihnachten neue Farben geschenkt hat. Aber da lagen auch nicht ganze Heerscharen von Plüschtieren herum und das wenige, war noch kostbar, eine Reparatur wert. Wir werden natürlich die Zeit nicht mehr zurückdrehen können. Aber ein bisschen, glaube ich, müssen wir doch aufpassen, dass auch in vielen anderen Bereichen Altes nicht allzufrüh mit „wertlos“ gleichgesetzt wird und wir immer mehr zu einer Wegwerfgesellschaft werden. So lohnt es sich auch eine alte Freundschaft nicht durch eine neue einzutauschen, sondern sie eventuell lieber zu reparieren.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text