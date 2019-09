David Miller Gedanken zum Tag

Dienstag, 10. September 2019

Eine vollständige kulturelle Integration macht es zum einen erforderlich, dass die Angehörigen der einheimischen Mehrheit begreifen, warum die privaten Kulturen der Einwanderer respektiert werden müssen, und dass sie ihre bereitwillige Unterstützung für die dafür erforderlichen Maßnahmen anbieten; und zum anderen, dass die Einwanderer die öffentliche Kultur der Gesellschaft, an der sie teilhaben, verstehen und annehmen. (…) Wenn wir sagen, dass sich Einwanderer darum bemühen sollen, sich sozial, zivil und kulturell zu integrieren, dann müssen wir gleichzeitig auch sagen, dass sie ein Recht darauf haben, als Gleiche in das wirtschaftliche und politische Leben miteinbezogen zu werden und auf gleiche Weise von den Leistungen des Wohlfahrtsstaates zu profitieren. (…) Es ist nicht hinnehmbar, wenn Einwanderer die volle Bandbreite von Maßnahmen gegen Diskriminierung und für Chancengleichheit verlangen und sich gleichzeitig das Recht vorbehalten, sich in kulturellen Enklaven von der übrigen Gesellschaft zu isolieren; ebenso wenig hinnehmbar ist es aber auch, wenn Politiker ihnen Bekenntnisse zu einer uneingeschränkten nationalen Loyalität abverlangen, ohne ihnen gleichzeitig den Schutz und die Unterstützung zuteilwerden zu lassen, durch die sie wie Bürger (…) behandelt würden, deren Status dem der Einheimischen völlig gleichgestellt wäre.

Entnommen aus: David Miller „Fremde in unserer Mitte. Politische Philosophie der Einwanderung“, aus dem Englischen von Frank Lachmann, Suhrkamp Verlag, Berlin 2017