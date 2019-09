Hubert Knoblauch Gedanken zum Tag

Samstag, 07. September 2019

Die Religion beschränkt sich heute keineswegs mehr auf einen ausgegrenzten Ausschnitt der Kultur, der in den Kirchen beheimatet ist und nur dort seinen Ort findet. Es gibt einen außerhalb der Kirche liegenden Bereich der Religion, und dieser Bereich ist keineswegs (mehr) unsichtbar, sondern nimmt höchst sichtbare Formen der Kultur an. (…). Dank ihrer populärkulturellen Ausformung haben diese eine so große Verbreitung erfahren und gelten mittlerweile als so selbstverständlich, dass sie gar nicht mehr als herausragend, abgegrenzt oder »sakral« erscheinen. (…) Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die populäre Religion nicht entscheidend durch ihre Organisationen definiert wird. Zwar wird sie nach wie vor von Institutionen getragen, doch müssen diese nicht schon in ihrer organisatorischen Gestalt als religiös erkennbar sein. Ob Religion im Rahmen von Kirchen, Betrieben, Vereinen oder Instituten betrieben wird, spielt keine entscheidende Rolle. Es ist auch ein Irrtum, nur nach »Gruppen«, »Sekten« oder Vereinigungen zu suchen, in denen sich diese Religion sozial kristallisierte. Auch wenn Gruppierungen der verschiedensten Art auftreten und eine Rolle spielen mögen, ist diese Religion weitaus fluider: Die populäre Religion findet ihren Ausdruck in den besonderen Formen und Inhalten der Kommunikation.

Entnommen aus: Hubert Knoblauch "Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft", Campus Verlag, Frankfurt/Main 2009