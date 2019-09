Alexandra Borchardt Gedanken zum Tag

Freitag, 06. September 2019

Das Ausgesetztsein des Mose ist eine Grunderfahrung des Menschen. Wir alle sind ausgesetzt, dem Leben, der Welt, unseren Mitmenschen. Wir leben in einer Welt mit all ihren Gefahren, Unwägbarkeiten, Freuden, Chancen und Überraschungen. Und wie häufig fühlen wir uns wie Mose in einem kleinen Kästchen dem Strom des Lebens ausgesetzt, ein kleines, zerbrechliches Kästchen. Und wir fragen uns, wie wir überleben sollen. Gerade in Krisen hadern wir, es kommen uns vielleicht auch Fragen wie die, die ich mir stelle, wenn ich an Mose und seine Mutter und den Nil denke, und wir übertragen das auf Gott und das Leben: Was ist das für ein Gott, der uns da aussetzt? Diese Frage ist eine grundsätzliche, und sie kann quälend sein angesichts einer Welt, die uns erschreckt mit Krieg, Terrorangriffen und anderen Bedrohungen. Doch gerade deshalb ist der Blick auf die Mosegeschichte so wichtig, denn: Mose wird gerettet. Und er ist eigentlich auch nie völlig allein gewesen, sondern seine Schwester blieb am Ufer stehen, um nach dem Kleinen zu sehen. Da gibt es jemanden, der Ausschau hält nach uns, das ist auch eine Botschaft dieser Sequenz. Und zugleich taucht hier wieder die Erfahrung der Fremdheit auf, die Mose und uns kennzeichnet: Mose wird gerettet, aber nicht durch jemanden aus seinem Volk, sondern von der Tochter des Pharao, einer Fremden.

Entnommen aus: Heiner Wilmer "Hunger nach Freiheit. Mose – Wüstenlektionen zum Aufbrechen", unter Mitarbeit von Simon Biallowons, Herder Verlag, Freiburg 2018