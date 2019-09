Alexandra Borchardt Gedanken zum Tag

Der Psychiatrie-Professor David Greenfield, Gründer des Zentrums für Internet- und Technologie-Sucht an der University of Connecticut, setzt Smartphones mit chemischen Suchtmitteln gleich (...).

Donnerstag, 05. September 2019

Der Psychiatrie-Professor David Greenfield, Gründer des Zentrums für Internet- und Technologie-Sucht an der University of Connecticut, setzt Smartphones mit chemischen Suchtmitteln gleich (...). Das Glückshormon Dopamin hat (…) leider die Eigenschaft, einen nicht nur fröhlich zu stimmen. Ein hoher Dopamin-Spiegel steigert gleichzeitig die Empfänglichkeit für Angst. Das positive Gefühl der Belohnung paart sich also mit der Sorge darum, beim nächsten Mal leer auszugehen. Im Falle des Smartphones keimt dabei die Furcht auf, irgendetwas Wichtiges zu versäumen - eine Botschaft der Freundin, ein besonders tolles Foto, eine Anfrage für ein Date, einen Auftrag. Wer beim Blick auf den Bildschirm feststellt, dass niemand seinen Beitrag geliked oder weiterverbreitet hat, dass weder Mails noch Textbotschaften eingegangen sind, ist hormonell absturzgefährdet. Besonders Menschen, die unter einer Depression leiden, sollten darum vorsichtig mit sozialen Netzwerken umgehen. Während die einen in Chat-Foren Unterstützung finden und davon profitieren, leiden die anderen schwer darunter, wenn die Welt um sie herum ausschließlich aus glücklichen und erfolgreichen Menschen zu bestehen scheint und sie dazu nichts beizutragen haben.

Entnommen aus: Alexandra Borchardt "Mensch 4.0. Frei bleiben in einer digitalen Welt", Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2018