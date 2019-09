Anselm Schubert Gedanken zum Tag

Montag, 02. September 2019

So sehr man den Vollzug des Abendmahls auch stets als Gehorsam gegen das ewige göttliche Gebot ausgegeben hat, waren das Abendmahl und seine Elemente doch immer auch Spiegel ihrer jeweiligen Kultur (...). Die Elemente machen nicht die Würde oder die Richtigkeit des Abendmahls aus. Sie sind der Beitrag der Menschen zum Gottesdienst, nicht mehr, aber auch nicht weniger. In diesen Elementen und ihren Formen spiegelt sich ihr Leben in seinen Zwängen und Möglichkeiten, ihr Glaube und ihr Zweifel, ihre Not und ihr Überfluss, ihre Vorlieben und Tabus, ihre Krankheiten und

Unverträglichkeiten, ihre politischen und sozialen Bindungen, ihre industrielle oder bäuerliche Kultur, ihr Konsum oder ihre Autarkie, kurz: ihr ganzes Leben. Ein Prepackaged Communion Set ist genauso «authentisch» wie eine klassische Hostie, eine Flasche Messwein aus dem Würzburger Juliusspital ebenso Ausdruck christlicher Kultur wie eine unter Schwierigkeiten organisierte Dose Fanta im Kongo oder eine über Amazon bestellte Jahreslieferung von «Unfermented Wine» und «Glutenfree Communion Bread». Erst wenn das Abendmahl dieses Leben in all seiner Buntheit und Vielfalt nicht mehr darstellt, erst dann hat das Abendmahl seinen Sinn verloren.

Entnommen aus: Anselm Schubert "Gott essen. Eine kulinarische Geschichte des Abendmahls", C.H.Beck Verlag, München 2018