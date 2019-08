Hedwig Beier Gedanken zum Tag

Auch in unserer heutigen Zeit der vielen, vielen Möglichkeiten und Machbarkeiten ereignet sich unser Leben in Freude und Schmerz, in Glück und Leid, in Arbeit und Aufgaben, in Sehnsucht und nicht erfüllten Erwartungen.

Samstag, 31. August 2019

Auch in unserer heutigen Zeit der vielen, vielen Möglichkeiten und Machbarkeiten ereignet sich unser Leben in Freude und Schmerz, in Glück und Leid, in Arbeit und Aufgaben, in Sehnsucht und nicht erfüllten Erwartungen. Unser Leben wird "durchkreuzt" von Unerwartetem, Unerklärlichem, Ungewissem und Leidvollem. Zu unserer begrenzten Welt und zu unserem Mensch-Sein gehört Unvollkommenheit, Unsicherheit, ständiges Werden und Vergehen, Widersprüchlichkeit und Veränderung. Diese Gegebenheiten anzunehmen und zu gestalten ist uns lebenslang aufgegeben.

Stärken kann uns dabei:

- Das Annehmen der Situation, die wir weder verlassen noch verändern können und wollen - manchmal müssen da zunächst Phasen der Auflehnung, des Ärgers, der Wut, der Anklage, des Schmerzes durchlebt werden.

- Mit der Zeit unseren Blick auf das dennoch Gegebene und Geschenkte zu richten.

- Und Vertrauen in die Sinnhaftigkeit: Dies ist für unseren menschlich verengten Blick oft schwer - gläubige Rückschau auf die Wachstumsknoten des Lebens können unseren Blick und unser Empfinden manchmal weiten.

Die hellen und dunklen Seiten sind die beiden Seiten unserer Lebens-Medaille.

Hedwig Beier / unveröffentlichter Text