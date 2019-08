Walter Rupp Gedanken zum Tag

Zenon von Cypern vertrat den Schicksalsglauben. Er war überzeugt, dass in allen Naturerscheinungen ein göttliches Prinzip herrscht und der Stoiker seinen Platz in dieser Ordnung erkennen und ausfüllen muss.

Freitag, 30. August 2019

Zenon von Cypern, der Begründer der stoischen Philosophie, vertrat den Schicksalsglauben. Er war überzeugt, dass in allen Naturerscheinungen ein göttliches Prinzip herrscht und der Stoiker seinen Platz in dieser Ordnung erkennen und ausfüllen muss. Wenn er sein Schicksal akzeptiert, wird er zur Seelenruhe und zur Weisheit finden. Ein Diener Zenons fand an der Lehre seines Herrn Gefallen. Als man ihn bei einem Diebstahl ertappte, für den er gezüchtigt werden sollte, berief er sich auf sein Schicksal und schrie: "Ich bin nicht verantwortlich! Ich musste stehlen! Mein Schicksal hat es so gewollt." Zenon wollte sich jedoch durch diesen Einwand nicht umstimmen lassen und erwiderte: "Du hast wohl recht! Aber das Schicksal will nicht nur, dass du stiehlst, es will auch, dass du nachher gezüchtigt wirst!" Nun, dass das Schicksal die Züchtigung des Dieners forderte, ist wohl aus der Luft gegriffen - denn es hat sich dazu nicht geäußert. Vielleicht wäre es ihm lieber gewesen, Zenon hätte als echter Stoiker diesen Diebstahl gleichmütig hingenommen, ohne dagegen aufzubegehren. Aber Zenon war nicht konsequent. Er war nicht bereit, sich dem Beschluss des Schicksals zu unterwerfen und stellte sich damit gegen seine Philosophie. Wohl deshalb, weil er spürte: Ein Schicksal, das zuerst zu Untaten anstiftet und dann Genugtuung verlangt - verhält sich widersprüchlich. Nicht der Diener, sondern sein Schicksal hätte die Prügel verdient.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text