Keith Ward Gedanken zum Tag

Donnerstag, 29. August 2019

Jeder von uns hält sein eigenes Weltbild, seine eigenen Glaubenssätze, für "richtig", sonst würde er sie ja nicht vertreten. Wenn besonders erbittert diskutiert wird, ob im Freundeskreis oder auf einer Familienfeier, stecken oft unterschiedliche Weltbilder (…) dahinter. Musterbeispiele sind erhitzte Diskussionen über die Frauen- oder Mutterrolle oder über politische Fragen. Wo sich Außenstehende fragen, warum es plötzlich derart heftig zur Sache geht, werden oft eigene Weltbilder und Lebensmodelle verteidigt. Und manchmal ist das, was wir bei anderen ablehnen, schlicht auch das, was wir uns selbst versagen. Motto: "Wie kann der andere sich so hängen lassen, wo ich mich so zusammenreiße?!" "Wie kann der/die gemütlich zu Hause bleiben, wo ich tagtäglich zwischen Job und Familie hin und her hetze?!" Oder umgekehrt: "Wie kann der/die Kinder und Karriere wollen, wo ich bewusst auf eins von beidem verzichte?" Viel wäre schon gewonnen, wenn wir anderen ihre Sicht auf die Welt zugestehen würden und unser Weltbild eben als das ansähen, was es ist: unser persönlicher - und damit nur ein möglicher - Blick auf die Welt. Doch dazu dürften wir unseren Hirngespenstern nicht länger die Zügel überlassen und müssten lieb gewonnene Gewissheiten relativieren. Unser Leben wäre dann mittelfristig vielleicht angenehmer.

Entnommen aus: Nicole Truchseß "Glaubenssätzen auf der Spur. Wie Sie Ihr Leben selbst steuern, statt Hirngespinsten zu folgen", Gabal Verlag, Offenbach 2018