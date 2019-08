George J. Thompson Gedanken zum Tag

Mittwoch, 28. August 2019

Sind Sie auf der Suche nach einer Methode, mit der man eine angespannte Situation von einer Sekunde auf die andere entschärfen kann? Einer Strategie, mit der man Klatschmäulern und Verleumdern ihr schmutziges Handwerk legen kann? Möchten Sie aus einem wutschnaubenden Gegner einen liebenswürdigen Gesprächspartner machen? Das Erfolgsrezept liegt in einem einzigen Wort - der wichtigsten Charaktereigenschaft, die es gibt: Einfühlungsvermögen. (…) Der psychologische Fachbegriff dafür - Empathie - bedeutet, sich in jemanden hineinzufühlen (…) - die Welt durch seine Augen zu betrachten. (…) In dem Augenblick, in dem Sie nicht mehr so denken wie Ihre Frau, befinden Sie sich auf dem sichersten Weg zum Scheidungsgericht. In dem Moment, in dem Sie nicht mehr so denken wie Ihre Freunde, sollten Sie anfangen, sich einen neuen Bekanntenkreis zu suchen. Einfühlungsvermögen ist die Fähigkeit, sich in die Lage eines anderen Menschen hineinzuversetzen und seinen Standpunkt zu verstehen. Damit kann man genau das erreichen, was das eigentliche Ziel jeder Kommunikation ist: Spannungen abzubauen. Das funktioniert tatsächlich immer. Manchmal kann man damit sogar Menschenleben retten.

Entnommen aus: George J. Thompson / Jerry B. Jenkins "Verbales Judo. Die sanfte Kunst der Überzeugung", mvg Verlag, München 2018