Dietrich Heyde Gedanken zum Tag

Dienstag, 27. August 2019

Visionen gehören zum Leben. Jeder Mensch braucht eine Perspektive über den Tag hinaus. Besonders junge Menschen. Visionen entstehen oft am Ort der Wüste - sei es die Sand- oder Felswüste, die Wasser- oder Eiswüste. (…) Eine Vision im prophetischen Sinne ist nichts Selbsterdachtes, nichts Eigenmächtiges. In ihr geht es nicht um ein Ideal, das Menschen ersonnen haben und zu verwirklichen trachten, um die Welt zu verbessern. Vielmehr geht es um eine Berufung und Beauftragung, bei der der menschliche Wille von Gott beschlagnahmt und in Seinen Dienst gestellt wird. Das wird an Mose deutlich: Ihn hat Gott ausersehen, das geschundene, geknechtete Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Gott hat das Schreien seines Volkes erhört, sein Elend gesehen und ist herniedergefahren, es aus der Hand der Ägypter zu erretten und in ein Land zu führen, darin Milch und Honig fließt (…). Die Vision eines Einzelnen war dazu bestimmt, das Geschick eines Volkes zu wenden. Klein, unscheinbar und persönlich beginnt hier, was sich zu einem Ereignis entwickelt, das Menschen und Völker bestimmen und prägen wird. Die Einsamkeit eines entlegenen Ortes in der Wüste wird zu einer Freiheitsbewegung.

Entnommen aus: Dietrich Heyde "Auf großen Wassern. Die Nordsee-Bibel", Verlag Agentur Altepost, Hörstel 2018