Marianne Williamson Gedanken zum Tag

Montag, 26. August 2019

Solange es Leben gibt, besteht die Chance auf Liebe. Und wo es Liebe gibt, gibt es immer auch Hoffnung. Egal, was der Spiegel sagt, Ihr Arzt oder die Gesellschaft - es gibt Hoffnung. Manchmal erscheint es verlockend, sich einfach zu sagen: Na ja, ich habe die Sache damals vergeigt, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Oder dass die böse Welt daran schuld ist, dass man nicht auf die Füße kommt. Aber das Wunder der Lebensmitte besteht darin, dass nichts, was vor dem gegenwärtigen Augenblick geschah, eine Bedeutung für das jetzt Mögliche hat - außer, dass alles, was Sie daraus gelernt haben, Kraftstoff für eine wunderbare Zukunft sein kann. Wunder kann es jederzeit geben, wenn wir das Beste in uns zum Ausdruck bringen. Nicht die Summe unserer Jahre bestimmt über das Leben, das wir jetzt führen, sondern die Summe unserer Liebe. Nichts von dem, was sich vor zwanzig oder dreißig Jahren oder vielleicht erst vor zehn Minuten ereignet hat, bestimmt über unsere Zukunft. Sie wird bestimmt davon, wer wir sind und was wir denken, hier und jetzt, in diesem Augenblick. Fast zu jeder Stunde eines jeden Tages finden wir uns in einer Situation wieder, in der wir sein können, wer wir zuvor nicht waren, weil wir wissen, was wir zuvor nicht gewusst haben. Und aus diesem Neu-Sein ergeben sich neue Chancen, an die wir im Traum nicht gedacht hätten. Gott ist Fachmann für Neuanfänge.

Entnommen aus: Marianne Williamson "Lebensmitte - Zeit für Wunder. Veränderungen zulassen - dem Leben neu begegnen", Knaur Verlag, München 2010