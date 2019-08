Yossef Touval Gedanken zum Tag

Samstag, 24. August 2019

Eine wirklich vernichtende Waffe unseres Egos ist der Zweifel. Wir alle kennen Gefühle der Ungewissheit, Zukunftsängste und Situationen, in denen uns das Vertrauen fehlt, dass sich alles zum Guten wenden wird. Je bedeutender die Situation, desto größer sind die Angst und der Zweifel. Aber genauso wie Dunkelheit nur mit Licht erhellt werden kann, kann Zweifel nur durch Gewissheit besiegt werden. Wir können Zweifel weder mit Logik noch mit Kontrolle besiegen, sondern nur mit dem Gefühl der Gewissheit. Gewissheit ist der Seelenpartner unseres Bewusstseins. In dem Vertrauen, Teil der göttlichen Eins zu sein, können wir wachsen. Und in diesem Bewusstsein gibt es keine Nahrung für Zweifel. Wir sind Geschöpfe Gottes und insofern ist das Bild von Gott als Vater durchaus nachvollziehbar. Er wacht in Liebe über seine Kinder. Wir werden geführt und sind geschützt, aber die Verbindung geht über das Bewusstsein und nicht über den Verstand. (…) Gewissheit (…) bedeutet zu vertrauen, dass alles, was uns passiert, in dem Moment genau das Richtige für uns ist. Das heißt nicht, dass es immer angenehm sein muss oder genau dem entspricht, was wir erwarten. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass es das Richtige ist und unseren persönlichen Weg bereichern wird, ist es die einzige Antwort auf Zweifel, Ängste und Ungewissheit.

Entnommen aus: Yossef Touval "Kabbalah. Die innersten Gesetze des Universums erkennen, beherrschen, nutzen", Ansata Verlag, München 2011