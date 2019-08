Walter Rupp Gedanken zum Tag

Wann gelingt es der Menschheit endlich, das Böse ein für alle Mal abzuschaffen und den Menschen so zu bilden und so zu erziehen oder die Umwelt so zu gestalten, dass niemand mehr Untaten tun will oder böse Gedanken denken kann?

Freitag, 23. August 2019

Wann sind endlich alle Menschen gut? Wann gelingt es der Menschheit endlich, das Böse ein für alle Mal abzuschaffen und den Menschen so zu bilden und so zu erziehen oder die Umwelt so zu gestalten, dass niemand mehr Untaten tun will oder böse Gedanken denken kann? Mit Moral gelang es nicht. Aber wenn die Medizin einmal herausgefunden hat, wie die Neigungen von Gewaltverbrechern, Triebtätern oder Süchtigen durch einen operativen Eingriff behoben werden können; wie man charakterliche Mängel durch eine Hormonbehandlung korrigiert; wie man Aggressionen durch Sedativa dämpft, Depressionen mit Stimulantien beseitigt; Verschwendungssucht durch Pillen und Habgier durch Injektionen heilt, wird das Gutsein kein moralisches, sondern ein medizinisches Problem sein. Wenn man einmal mit Medikamenten aus labilen, ethisch hochstehende Persönlichkeiten machen kann, werden Erziehung, Askese und Rehabilitationen nicht mehr nötig sein. Vielleicht wird man einmal Selbstvorwürfe, Schuldgefühle, ängstliche oder zur Skrupelhaftigkeit neigende Gewissen bewusstlos spritzen, sodass es niemanden mehr in Unruhe versetzen kann. Dann werden nicht mehr Tugend und Moral für den Charakter ausschlaggebend sein, sondern die richtige Dosierung der Präparate.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text