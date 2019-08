Andrea Schwarz Gedanken zum Tag

Donnerstag, 22. August 2019

Nur wenn ich innehalte, kann ich mich orientieren, kann ich herausfinden, wo ich gerade bin. Eine Wanderkarte lässt sich schlecht beim Laufen lesen. Um herauszufinden, wo ich bin, muss ich wissen, wo ich herkomme. Der Weg, den ich schon gegangen bin, prägt mich und hat mich zu diesem Punkt geführt. Mag sein, dass es ein schöner und guter Weg war - dann gilt es, dafür Danke zu sagen. Und doch - der Weg zurück wäre ein Rückschritt. Mag sein, dass es ein Weg mit Steinen, Bergen und reißenden Flüssen war - dann darf ich ihn hinter mir lassen und neu aufatmen. Jetzt bin ich hier. Und ich schaue mich um. Ich nehme wahr, was ist. Der Möglichkeiten und Angebote sind viele. Und jeder hat das Beste. Und jeder schreit am lautesten. Und jeder drängt sich auf. Dieser Fülle, ja Überfülle, kann ich dann am besten begegnen, wenn ich aus der Stille komme. Wenn ich aus dem Jagen und Hetzen zur Ruhe gekommen bin. Wenn mir klar wird, was mir wirklich gut tut - und was ich wirklich brauche. Die Einladung steht: Mehr leben!

Entnommen aus: Andrea Schwarz "Gott lässt grüßen. 52 Entdeckungen", Patmos Verlag, Ostfildern 2016