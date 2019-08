Kester Schlenz Gedanken zum Tag

Mittwoch, 21. August 2019

In Muttis Leben ist jetzt immer weniger los. Aber sie ist wieder zuhause. (…) Am schlimmsten, sagt sie, sei im Pflegeheim der Verlust der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung gewesen. "Dauernd latschten Leute in mein Zimmer, ohne zu klopfen. Das habe ich gehasst", sagt sie. (…) Sie vergisst dabei, wie wichtig und richtig das Heim für ihre Genesung war (…). Übertriebene Einsicht ist nie Muttis Kernkompetenz gewesen. Mal sehen, was jetzt noch passiert in ihrem Leben. Zu meiner Verwunderung zitierte sie neulich am Telefon Goethes "Faust". Ihr Motto in der zweiten Lebenshälfte sei immer gewesen: "Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein." Und so wolle sie es auch bis zum Ende halten. Sie hätte ja mittlerweile auch nur noch kleine Wünsche. Wir hoffen also, dass Traute Schlenz, geborene Beckmann, noch lange in ihrer Wohnung bleiben und selbstbestimmt leben kann. In ihrer kleinen Höhle, wo sie Radio hören, auf ihre spezielle, teils dadaistische Weise telefonieren und mit Inbrunst über das "beknackte" TV-Programm schimpfen kann. "Heute Abend", erzählte sie mir gestern, "gucke ich eine Talkshow. (…). Aber eines sag ich dir, mein Junge. In diesen Talkshows war früher echt mehr los. Ich weiß noch, wie da in den Siebzigern einer von einer linken Rockband mal mit einer Axt einen Tisch zerkloppt hat." Das hatte Papa und ihr sehr gefallen.

Entnommen aus: Kester Schlenz "Mutti baut ab. Wenn Eltern alt werden", Mosaik Verlag, München 2017